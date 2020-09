Tenis: Naomi Osaka si Victoria Azarenka vor disputa finala feminina de la US Open

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka s-a calificat în finala turneului US Open, pe care l-a câştigat în urmă cu doi ani, urmând să se lupte pentru trofeu cu belarusa Victoria Azarenka, dublă finalistă în această competiţie, care a spulberat visul americancei Serena Williams de a-şi trece în palmares al 24-lea titlu de Mare Şlem. Osaka (22 ani), numărul 9 mondial, a avut o misiune dificilă joi, în semifinale, impunându-se greu în trei seturi, 7-6 (7/1), 3-6, 6-3, în faţa americancei Jennifer Brady, la capătul unui meci extrem de disputat, în care ambele au etalat un tenis de calitate. Jucătoarea niponă nu mai reuşise să treacă de optimile de finală la un turneu major de la Australian Open 2019, unde a cucerit al doilea său trofeu de Grand Slam, după cel de la US Open 2018. Ea o va înfrunta în finală pe Victoria Azarenka (31 ani), dublă campioană la Australian Open, care s-a impus tot în trei seturi, 1-6, 6-3, 6-3, în faţa Serenei Williams, luându-şi astfel revanşa în faţa americancei după cele două finale pierdute în faţa acesteia la Flushing Meadows, în 2012 şi 2013. Foto: (c) JUSTIN LANE / EPA După patru eşecuri în finale (Wimbledon 2018 şi 2019, US Open 2018 şi 2019), cea mai mică dintre surorile Williams a ratat joi o nouă ocazie de a se lupta pentru trofeu şi a egala astfel recordul de titluri de Mare Şlem, deţinut de australianca Margaret Court. Azarenka şi Osaka s-au întâlnit de trei ori până acum în circuitul profesionist, japoneza reuşind să se impună în ultimele două dueluri, ambele pe zgură. Cele două jucătoare ar fi trebuit să se înfrunte săptămâna trecută în finala turneului de la Cincinnati, disputat tot la Flushing Meadows din cauza pandemiei de coronavirus, însă Osaka a declarat forfait din cauza unei accidentări, trofeul revenind astfel Victoriei Azarenka. AGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)