Tenis: Patricia Tig s-a calificat in turul al doilea la US Open

Jucătoarea română de tenis Patricia Ţig s-a calificat în runda a doua a turneului US Open, care are loc într-o bulă securizată la arenele Flushing Meadows din New York, după ce a trecut fără emoţii, marţi, de japoneza Kurumi Nara, cu 6-1, 6-0. Ţig (26 ani, 88 WTA) s-a impus în doar 58 de minute în faţa niponei (28 ani, 142 WTA). Românca a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 17-7, şi a comis mai puţine erori neforţate, 12-21. Patricia Ţig a obţinut prima sa victorie în faţa japoneze Nara, care câştigase primele două confruntări, ambele desfăşurate în 2016. Românca s-a calificat în premieră în turul secund al unui turneu de Mare Şlem, ea având doar patru participări până acum la cele patru competiţii majore, la care de fiecare dată a pierdut în runda inaugurală. Ţig şi-a asigurat un cec de 100.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, iar în turul următor o va înfrunta pe croata Donna Vekic (24 ani, 24 WTA), cap de serie numărul 18, victorioasă în faţa cehoaicei Kristyna Pliskova cu 3-6, 7-6 (6), 6-4. Vekic are 2-1 în meciurile directe cu Ţig, pe care a învins-o în 2017, în primul tur la Monterrey, cu 6-4, 6-1, şi în acelaşi an în calificări la Toronto, cu 6-4, 6-2. Singura victorie a româncei s-a consemnat în 2015, în sferturi la Baku, scor 6-3, 6-2. În alt meci jucat marţi la New York, Mihaela Buzărnescu (32 ani, 122 WTA) a fost învinsă de americanca Sloane Stephens (27 ani, 39 WTA), cap de serie numărul 26, cu 6-3, 6-3. Stephens, campioană la US Open în 2017, s-a impus într-o oră şi 17 minute, în care Buzărnescu a comis 7 duble greşeli şi de două ori mai multe erori neforţate faţă de adversara sa, 33-15. Tot marţi, Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a doua, după ce a învins-o pe Christina McHale (SUA), cu 6-4, 7-5. Luni, Irina Begu a fost eliminată de cehoaica Petra Kvitova, a şasea favorită, cu 6-3, 6-2. Jucătoarele învinse în primul tur au primit 61.000 de dolari şi 10 puncte WTA. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)