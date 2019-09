Tenis: Simona Halep a abandonat in optimi la Wuhan (WTA)

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul şase mondial, a abandonat, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,828 milioane dolari, la scorul de 5-4, 30-30 pentru kazaha Elena Rîbakina, din cauza problemelor la spate. Halep a condus cu 4-2, dar apoi a pierdut trei ghemuri la rând şi a fost nevoită să renunţe după 47 de minute de joc din cauza durerilor la spate. Simona Halep retires due to injury while trailing 5-4.Elena Rybakina moves into the @wuhanopentennis quarterfinals #WuhanOpen pic.twitter.com/YisFax2oun— WTA (@WTA) September 25, 2019 Halep rămâne cu un cec de 29.695 dolari şi 105 puncte WTA, în timp ce Elena Rîbakina (20 ani, 50 WTA), campioana de anul acesta de la Bucureşti, va juca în sferturi cu învingătoarea dintre belarusa Arina Sabalenka, deţinătoarea titlului, şi olandeza Kiki Bertens. ''E o accidentare la spate. Cred că e mai mult vorba de un muşchi, dar nu ştiu, pentru că încă nu am făcut o consultaţie. La 4-4 şi 0-30, pe rever, am simţit o durere ascuţită. Nu ştiu dacă e vorba de aceeaşi accidentare pe care am mai avut-o la spate. Pare un pic diferită, dar e în aceaşi zonă'', a declarat Halep după meci. Halep urma să joace miercuri şi la dublu, alături de Raluca Olaru, în optimile de finală. AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Adrian Dădârlat)