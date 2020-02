Tenis: Simona Halep a invins-o greu pe Ons Jabeur in optimi la Dubai (WTA)

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, a învins-o foarte greu pe tunisianca Ons Jabeur, cu 1-6, 6-2, 7-6 (7), miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari. Foto: (c) ALI HAIDER / AGERPRES FOTO Halep, principala favorită, a reuşit să se impună după exact două ore de joc, în faţa unei adversare incomode, care a câştigat clar primul set, cu 6-1, şi a ratat o minge de meci în tiebreak. La primul său meci după semifinala de la Australian Open, Halep a fost complet ieşită din ritm în primul set, în care a greşit mult şi nu a reuşit să facă faţă jocului imprevizibil al tunisiencei, care s-a impus cu 6-1. Foto: (c) ALI HAIDER / AGERPRES FOTO Halep a jucat mai bine în actul secund, în care Jabeur a scăzut evident nivelul, în special din punct de vedere fizic. Românca a condus cu 3-0 şi 5-1, câştigând cu 6-2. Halep a avut nevoie de intervenţia medicului pentru probleme la spate înaintea setului decisiv, dar a început bine şi a condus cu 3-0 şi 4-1. A urmat o serie de erori şi acestea au fost speculate de adversară, care a reuşit egalarea, 4-4, iar la 5-5 Jabeur a reuşit un break. Halep a evoluat perfect în ghemul următor, adjudecat la zero pe serviciul tunisiencei şi setul a ajuns în tiebreak. Halep a condus cu 4-2 şi a avut trei mingi de meci la 6-3, dar le-a ratat pe toate, Jabeur a ratat una la 7-6 pentru ea, după care Simona a câştigat ultimele trei puncte şi meciul. Halep a avut un as şi 4 duble greşeli, Jabeur un as şi 5 duble greşeli, românca şi-a depăşit adversara cu un procent la ambele servicii, a avut 10 mingi direct câştigătoare şi 24 de erori neforţate, în timp ce Jabeur a totalizat 26 de winners şi 41 de erori neprovocate. Foto: (c) ALI HAIDER / AGERPRES FOTO Halep a pierdut primul său meci cu Jabeur (25 ani, 45 WTA), în 2018, în primul tur la Beijing, abandonând după primul set, câştigat cu 6-1 de tunisiancă. În sferturi, Halep o va înfrunta pe belarusa Arina Sabalenka (21 ani, 13 WTA), cap de serie numărul şapte, care a dispus miercuri de belgianca Elise Mertens cu 6-4, 6-3. Halep şi-a asigurat un cec de 50.100 dolari şi 100 de puncte WTA. Halep a câştigat titlul la Dubai în 2015, iar anul trecut s-a oprit în sferturile de finală, învinsă de elveţianca Belinda Bencic. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea , editor online: Ady Ivaşcu)