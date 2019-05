Tenis: Simona Halep o va intalni pe Ajla Tomljanovic, in primul tur la Roland Garros

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, detinatoarea titlului, o va infrunta pe australianca Ajla Tomljanovic in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti efectuate joi seara, a anuntat site-ul oficial al competitiei. Halep (27 ani, 3 WTA), a treia favorita, a castigat ambele dueluri de pana acum cu Tomljanovic (26 ani, 47 WTA), in 2010, in Fed Cup, cu 6-7 (5), 6-1, 7-6 (2), si anul trecut, in turul al doilea la Cincinnati, cu 4-6, 6-3, 6-3. Daca va trece de jucatoarea nascuta la Zagreb, Halep o va intalni pe Chloe Paquet (Franta) sau Magda Linette (Polonia). Pe tabloul principal de simplu se mai afla trei romance, Mihaela Buzarnescu, S ...