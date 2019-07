Tenis: Simona Halep, primita la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda la intoarcerea de la Londra

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 4 în clasamentul WTA, a fost primită, luni după-amiază, la Salonul Oficial al Aeroportului Internaţional Henri Coandă de ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, prieteni, rude şi alte oficialităţi la întoarcerea de la Londra, acolo unde, sâmbătă, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Şlem din cariera sa. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO La aeroport au mai mai întâmpinat-o pe jucătoarea română ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, în timp ce premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu Simona Halep la finalul evenimentului. "Mulţumesc că aţi venit, este o primire călduroasă, ca de fiecare dată de altfel. Vreau să mulţumesc familiei pentru sprijinul acordat de când am început tenisul, tuturor antrenorilor mei de la 4 ani şi jumătate de când am luat o rachetă în mână, echipei mele care mă ajută să ating cel mai înalt nivel în tenisul mondial, federaţiei pentru că fără ea nu prea ştiam ce e tenisul şi tuturor oamenilor care mă susţin. Sunt şi persoane speciale în viaţa mea care m-au încurajat şi susţinut în încercarea mea de a câştiga astfel de trofee: Virginia Ruzici, Darren Cahill şi Ion Ţiriac. Mulţumesc pentru primire, eu de fiecare dată mă întorc cu drag în România, acasă la mine. Am primit foarte multe mesaje, nu am apucat să le citesc pe toate, dar le mulţumesc tuturor", a afirmat Halep. "Am dormit foarte bine înaintea finalei de la Wimbledon. Turneul de la Roland Garros de anul trecut m-a ajutat foarte mult. Având experienţa asta mi-a fost mult mai uşor să gestionez finala. Dar acest turneu fiind pe iarbă este mai deosebit şi a fost mult mai greu, mai ales că a trebuit să joc împotriva Serenei Williams. Dar am fost destul de lucidă în ce am de făcut şi mi-am jucat şansa. Am jucat cât am putut eu de bine şi de aceea am şi reuşit să câştig. Acum voi sta câteva zile să mă odihnesc, să mă bucur de acest trofeu, iar apoi o voi lua de la capăt. Eu săptămânal am câte un obiectiv pentru că fiecare turneu pe care îl joc este important şi îmi doresc să dau maximum de fiecare dată", a adăugat Simona Halep. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Simona Halep a prezentat trofeul primit de la organizatorii turneului de la Wimbledon, o replică în miniatură a originalului, atât celor prezenţi la Salonul Oficial, cât şi unui grup de aproximativ 50 de suporteri care au aşteptat-o la ieşire. Halep a coborât din maşină şi s-a fotografiat cu fanii. Jucătoarea română a plecat de la Aeroportul Henri Coandă cu un automobil Rolls-Royce, avându-l ca şofer pe preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac. Simona Halep va prezenta publicului din România trofeul de la Wimbledon în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Capitalei pe Arena Naţională, miercuri, 17 iulie, începând cu ora 19:00. Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, sâmbătă, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finală cu 6-2, 6-2. Halep aduce României primul titlu la simplu la Wimbledon, după două finale pierdute de Ilie Năstase, în 1972, cu Stan Smith (SUA) şi 1976, cu Bjorn Borg (Suedia). Halep a obţinut al doilea său titlu de Mare Şlem din palmares, după succesul înregistrat în 2018, la Roland Garros. Jucătoarea română a primit un cec de 2.350.000 lire sterline şi 2.000 de puncte, iar Williams s-a ales cu 1.175.000 lire şi 1.300 de puncte WTA. Halep, care jucat a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros şi una la Australian Open, s-a impus în faţa uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, Serena având şapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) şi 23 de Mare Şlem în carieră. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club şi la US Open. Dintre turneele de Mare Şlem, Simona nu a reuşit să ajungă în finala de la US Open, unde are o semifinală în 2015. Anul acesta, Halep a atins optimile la Australian Open şi sferturile la Roland Garros. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)