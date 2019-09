Tenis: Simona Halep va relua colaborarea cu antrenorul Darren Cahill

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a anunţat, joi, într-o postare video pe pagina sa de Facebook, că din sezonul viitor va colabora din nou cu antrenorul australian Darren Cahill. ''Am o veste incitantă pe care vreau s-o împart cu voi. După un an fără el în echipa mea, sunt fericită să anunţ că Darren (Cahill) va fi alături de mine în sezonul viitor. Ultima oară te-am 'omorât' şi intenţionez să te 'omor' din nou. Bine ai revenit! Abia aştept să încheiem ce am început'', a spus fostul lider mondial. ''Chiar dacă ai fost departe acest an, ai fost cu noi la fiecare pas. Abia aştept să te primesc oficial din noul sezon D'', a scris campioana en titre de la Wimbledon. Pe 9 noiembrie 2018, antrenorul Darren Cahill anunţa pe contul său de Instagram că nu va mai colabora, din motive familiale, în 2019 cu Simona Halep, aflată atunci pe primul loc în lume. Alături de Darren Cahill, Halep a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, anul trecut la Roland Garros, şi a încheiat doi ani consecutivi pe primul loc în clasamentul WTA, 2017 şi 2018. După despărţirea de Cahill, românca a avut o scurtă încercare de a lucra cu belgianul Thierry Van Cleemput, imediat după Australian Open, dar cei doi au renunţat după turneul de la Doha, explicând ruptura printr-o lipsă de compatibilitate. În luna martie, Simona Halep a anunţat colaborarea cu antrenorul român Daniel Dobre, care a culminat cu câştigarea titlului la Wimbledon, în iulie. În prezent, Halep se află pe locul 6 în clasamentul WTA şi e foarte aproape de calificarea la Turneul Campioanelor. AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Gabriela Badea)