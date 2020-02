Tenis: Sofia Kenin a invins-o pe Garbine Muguruza in finala Openului Australiei

Jucătoarea americană de tenis Kofia Kenin, numărul 15 mondial, a câştigat sâmbătă Openul Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 4-6, 6-2, 6-2, pe spaniola Garbine Muguruza, sâmbătă la Melbourne. Kenin, în vârstă de 21 ani, care nu mai depăşise până acum de optimile de finală la o competiţie de Grand Slam, a învins-o în drumul său către trofeu pe australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial, pe care a eliminat-o în semifinale. Garbine Muguruza, care are în palmares două titluri de Mare Şlem, a trecut la rândul ei penultimul act pe românca Simona Halep. Foto: (c) Kim Hong-Ji / REUTERS Născută la Moscova şi sosită la New York în copilărie, înainte de a se instala cu familia sa în Florida, Sofia Kenin a părut mai motivată şi, mai ales, mai puţin nervoasă decât spaniola, în vârstă de 26 ani, care viza al treilea său trofeu major, după cele cucerite la Roland Garros (2016) şi Wimbledon (2017). Americanca a devenit cu această ocazie cea mai tânără laureată a turneului de la Melbourne, după rusoaica Maria Şarapova, câştigătoarea Australian Open în 2008, la 20 de ani şi 283 de zile. Luni, Sofia Kenin va urca pe locul al şaptelea în clasamentul mondial, urmând să o depăşească pe compatrioata sa Serena Williams. Ea este cea mai tânără reprezentantă a Statelor Unite care intră în Top 10 WTA, după Serena Williams, în aprilie 1999. Garbine Muguruza, fostă numărul unu mondial, va accede la rândul ei pe poziţia a 16-a WTA, graţie finalei disputate la antipozi. AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Adrian Dădârlat)