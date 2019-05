Tenis: Sorana Cirstea, calificata in sferturile de finala la Nurnberg (WTA)

Sorana Cirstea 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a dispus de compatrioata sa Laura Ioana Paar cu 6-4, 6-7 (6), 6-0. Cirstea (29 ani, 93 WTA) a obtinut a doua sa victorie intr-o zi, in doua ore si 9 minute, dupa ce in prima parte a zilei a trecut de belgianca Kirsten Flipkens, a cincea favorita, cu 7-6 (6), 6-2, intr-o ora si 44 de minute. In duelul cu cvasinecunoscuta Paar (fosta Andrei), ajunsa in premiera pe tabloul principal al unui turneu WTA, Cirstea s-a desprins in primul set la 3-3, castigand cu 6-4. In actul secund, Paar (30 ani, 301 WTA) a condus cu 2-0 ...