Tenis: Sorana Cirstea, calificata in turul al doilea la US Open

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în runda a doua a turneului US Open, după ce a învins-o pe Christina McHale (SUA), cu 6-4, 7-5, în bula securizată de la arenele Flushing Meadows din New York. Cîrstea (30 ani, 77 WTA) s-a impus după o oră şi 36 de minute în faţa americancei de 28 de ani, care se află pe locul 75 în lume. Românca a reuşit mai multe lovituri direct câştigătoare, 23-13, dar şi mai multe erori neforţate, 31-21. Diferenţa a fost făcută de serviciu, Cîrstea fiind mai bună, atât la mingile de pe primul serviciu, cât şi la al doilea. Cele două sunt la egalitate în meciurile directe, 2-2, Cîrstea câştigându-le pe ultimele două, precedentul în 2017. Cîrstea a ajuns anul trecut în turul al treilea la Flushing Meadows, egalându-şi cea mai bună performanţă a sa la US Open (2009). Sorana Cîrstea şi-a asigurat 100.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, iar următoarea adversară va fi o britanică, Johanna Konta, a noua favorită, sau Heather Watson. Alte două românce sunt programate să joace marţi în primul tur la New York, Mihaela Buzărnescu şi Patricia Ţig. Buzărnescu (32 ani, 122 WTA) va primi replica americancei Sloane Stephens (27 ani, 39 WTA), cap de serie numărul 26. Mihaela nu a mai înfruntat-o până acum pe Stephens, campioană la US Open în 2017. Patricia Ţig (26 ani, 88 WTA) va juca împotriva japonezei Kurumi Nara (28 ani, 142 WTA), care a câştigat ambele confruntări, desfăşurate în 2016. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)