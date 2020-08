Tenismenul sarb Novak Djokovici a anuntat ca va participa la turneele Western & Southern Open si la US Open

Tenismenul sârb Novak Djokovici, numărul 1 mondial, a anunţat, joi, că va participa la turneul Western & Southern Open şi la US Open, anunță news.ro.

“Sunt bucuros să confirm că voi participa la Western & Southern Open şi la US Open în acest an. Nu fost o decizie uşoară, având în vedere toate obstacolele şi provocările, însă perspectiva de a concura din nou mă încântă. Ne vedem curând, New York”, a scris Djokovici pe Facebook.

Turneul de la Cincinnati se va desfăşura în perioada 22-28 august, la New York, fiind urmat de US Open, din data de 31 august.

Djokovici va face sâmbătă deplasarea la New York.