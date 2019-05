Tenismenul Sebastian Gima, din Constanta, a devenit dublu campion national la Under-18

Sunt foarte fericit că am reușit să câștig ambele trofee. Obiectivul meu pentru acest an este să ajung în Top 30 ITF, a declarat Sebastian Gima.

Constănțeanul Sebastian Gima a reușit o performanță spectaculoasă la Campionatele Naționale Individuale de Vară U18 ani de tenis de câmp, desfășurate la Mediaș.Aflat pe locul 140 în clasamentul ITF, puștiul antrenat de tatăl său, fostul tenismen Stelian Gima, și de canadianul Adriano Fuorivia, a avut un parcurs perfect, devenind campion național atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu.Cotat cu șansa a treia la câștigarea trofeului, în proba de simplu, Sebastian Gima a câștigat titlul după ce a cedat un singur set în cinci întâlniri, și acela la tie-break, în fața principalului favorit.El s-a calificat în finală, după a trecut pe rând de Iustin Belea (CS Dinamo), cu 6-1, 6-0, Dan Munteanu (AS Tenis Club București), cu 6-0, 6-1, Adrian Bejenaru (LPS-CSS Constanța, cap de serie nr. 7), cu 6-2, 7-6 (7/3), și Nicholas-David Ionel (CS Dinamo, cap de serie nr. 1), cu 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (7/1). În ultimul act, Sebastian Gima s-a duelat cu al patrulea favorit, Radu Papoe (CS Dinamo), de care a trecut cu 6-2, 6-4.În proba de dublu, constănțeanul a făcut pereche chiar cu finalistul de la simplu, Radu Papoe, cei doi fiind creditați cu a doua șansă la câștigarea trofeului.Ajunși în ultimul act, după ce i-au depășit pe Alexandru Chiriță (AS Tenis Master)/Alex Pavel (CS Dinamo), cu 6-0, 6-2, și Matei Georgescu (AS Tenis Club București)/Adrian Bejenaru (LPS-CSS Constanța), favoriți nr. 3, cu 7-6 (5/7), 6-7 (4/7), 10-7, Sebastian Gima și Radu Papoe s-au luptat pentru trofeu cu principalii favoriți, Nicholas-David Ionel (CS Dinamo) și Mihai Marinescu (CS Ploiești). După un meci spectaculos și echilibrat, constănțeanul și partenerul său s-au impus cu 2-6, 7-5, 10-6.