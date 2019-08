Tensiune in Franța - Poliția a intervenit cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor anti-G7 / VIDEO

Poliţia franceză a folosit sâmbătă tunuri cu apă şi gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii antiglobalizare în oraşul Bayonne, situat în apropierea staţiunii Biarritz (sud-vestul Franţei), unde sâmbătă a început summitul G7, transmite Reuters, conform agerpres.ro.

#G7Biarritz Anti-capitalist demo that was going to #Bayonne is turning back due to the numerous police roadblocks #G7 #AntiG7 #France #Macron pic.twitter.com/vKpqGUNiOU