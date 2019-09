Tensiune la reconstituirea de la Caracal. Localnicii au vrut sa-l linseze de Gheorghe Dinca

A fost tensiune maximă în Dobrosloveni în timpul reconstiturii traseului pe care Gheorghe Dincă l-a făcut după răpirea Alexandrei Măceşanu. Localnicii au ieşit pe străzi şi au încercat să ajungă la criminal. Luptătorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți să intervină pentru a-i calma pe localnicii care au vrut să se The post Tensiune la reconstituirea de la Caracal. Localnicii au vrut să-l linşeze de Gheorghe Dincă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.