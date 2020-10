Tensiuni fara precedent intre Turcia și Franța - Ambasadorul francez in Turcia a fost rechemat la Paris

Tensinile turco-franceze la nivel înalt, ating noi culmi. Președintele Franței l-a rechemat în țară pentru consultări pe ambasadorul din Turcia. Emmanuel Macron a luat decizia la câteva ore după ce Recep Erdogan a pus la îndoială sănătatea mintală a liderului de la Elysee, notează digi24,ro.

Președintele turc i-a recomandat lui Macron să-şi facă un control medical, după ce acesta din urmă a anunţat noi măsuri care-i vizează pe musulmanii din Hexagon.

„Macron are nevoie de tratament pentru tulburări de sănătate mintală. Ce altceva poate fi spus unui şef de stat care nu înţelege libertatea credinţei şi care se comportă în acest mod când vine vorba de milioanele de oameni care locuiesc în ţara lui şi care sunt de o religie diferită? În primul rând, are nevoie de un control medical. Tu (Macron, n.red.) îl ataci mereu pe Erdogan. Să îl ataci pe Erdogan nu te va ajuta. Oricum, peste un an sunt alegeri, vom vedea atunci ce soartă va avea. Nu cred că va avea un drum atât de lung. De ce spun asta? Fiindcă nu a făcut nimic pentru Franţa, astfel încât să fie reales”, a declarat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

„Un discurs inacceptabil și grosolan”, a reacționat Palatul Elysee, care i-a cerut lui Erdogan să-și măsoare cuvintele.

Emmanuel Macron îşi doreşte, printre altele, ca interdicția de purtare a vălului islamic să fie extinsă, să existe controale mai dure în privinţa finanţării moscheilor şi toţi copiii să fie şcolarizaţi de la vârsta de trei ani.

La începutul acestei luni, Emmanuel Macron a anunțat o lege împotriva separatismului islamic, pentru întărirea secularismului și revenirea la legile și valorile Republicii. Proiectul va fi prezentat Consiliului de miniștri în 9 decembrie și este considerat chiar de către Macron drept cel mai radical de la 1882 încoace, mai ales în privința reformelor legate de școlarizare. Proiectul a dat naștere unor dezbateri și controverse în Franța, în condițiile în care prevede, de exemplu, că vălul va fi interzis și în companiile private, iar copiii trebuie să meargă obligatoriu la școală de la 3 ani, o măsură menită să lupte cu cetățenii francezi musulmani care își țin copiii acasă și nu le permit mai ales fetelor să aibă acces la educație.

După decapitarea unui profesor de istorie în Franța de către un fanatic islamist, Macron și-a înăsprit discursul și a promis intensificarea luptei împotriva islamismului radical.

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat măsurile decise de omologul său francez Emmanuel Macron pentru combaterea militantismului islamist, susţinând că acestea urmăresc de fapt reglarea socotelilor cu musulmanii.