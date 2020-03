Tensiuni in alianța USR-PLUS: decizia care a starnit zazanie in partidul lui Cioloș

Tensiuni în alianța USR-PLUS. Surse politice au dezvăluit pentru PSnews.ro, că liderii PLUS s-au întâlnit weekend-ul trecut, după anunțul că Nicușor Dan va fi susținut de PNL la Primăria Capitalei, anunț care a dus la retragerea candidatului PLUS, Vlad Voiculescu. Cei din PLUS acuză faptul că USR-iștii au negociat pe la spate cu PNL Conform […]

Articolul Tensiuni în alianța USR-PLUS: decizia care a stârnit zâzanie în partidul lui Cioloș apare prima dată în PSnews.