TENSIUNI URIAȘE in PSD: Viorica Dancila a pierdut peste 25.000 de voturi din bazinul PSD in Teleorman, Dolj, Olt și Mehedinți

Viorica Dăncilă a pierdut în județul ei natal, Teleorman, peste două mii de voturi de la alegerile europarlamentare până în primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit datelor oficiale de la AEP și BEC, consultate de STIRIPESURSE.RO. În mai multe județe în care candidatul PSD a ieșit pe primul loc la prezidențiale (turul I), victoria a fost amară, pentru că Viorica Dăncilă a pierdut de fapt voturi față de europarlamentare.

În total, PSD a luat 2.040.765 de voturi la europarlamentare și 2.051.515 voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale. Per total, PSD a crescut la vot la prezidențiale cu candidatul Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a câștigat alegerile prezidențiale în Teleorman, județul său natal, dar a pierdut aici voturi față de europarlamentare. În luna mai, PSD a luat 74.358 de voturi în Teleorman. Viorica Dăncilă a obținut la prezidențiale 72.004 voturi din Teleorman, cu peste 2.000 de voturi mai puține decât la europarlamentare.

Cele mai multe voturi pierdute de PSD au fost în județul Dolj. Viorica Dăncilă a câștigat în primul tur al alegerilor prezidențiale în județul Dolj, dar a obținut 99.080 de voturi, față de 115.520 de voturi la europarlamentare. PSD a pierdut în Dolj 16.640 de voturi.

Și în județul Olt, Viorica Dăncilă a câștigat alegerile prezidențiale în primul tur cu 78.414 voturi, dar a luat mai puține voturi decât la europarlamentare (80.335).

Dăncilă a ieșit pe primul loc în turul I la prezidențiale în Mehedinți cu 43.037 de voturi. PSD a pierdut însă și aici voturi față de europarlamentare, când a luat 48.819 voturi.

În Diaspora, în schimb, PSD aproape și-a dublat scorul electoral față de europarlamentare. Viorica Dăncilă a pierdut la scor prezidențialele în străinătate, dar a luat în primul tur un număr de 17.658 de voturi în Diaspora, față de 9.180 obținute de PSD la europarlamentare.

PSD a avut o ușoară creștere în București, cu sute de voturi în plus în fiecare sector.

In primul tur al alegerilor prezidentiale, PSD a obtinut mai putine voturi decat la europarlamentare in judetele: Bacau, Bihor, Bistrita Nasaud, Brasov, Cluj, Dambovita, Dolj, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vrancea.

PSD a castigat voturi in: Arges, Botosani, Buzau, Calarasi, Braila, Constanta, Galati, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures , Prahova, Tulcea, Valcea, Vaslui, Diaspora.

PSD a luat aproape acelasi numar de voturi, cu diferente in plus sau minus de o mie de voturi in: Caras Severin, Alba, Arad, Salaj, Satu Mare, Timis, Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3, Sectorul; 4, Sectorul 5, Sectorul 6