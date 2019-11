Tentativa de sinucidere sau accident?! Un barbat din Argeș a ajuns in stare grava, dupa ce a cazut de pe un pod dezafectat

Un barbat din Arges s-a prabusit in aceasta dupa-amiaza de pe un pod dezafectat. Martorii au sunat la 112 si pompierii cu un echipaj medical au intervenit imediat. A scapat cu viata, dar este in stare foarte grava. Tentativă de sinucidere sau accident în județul Argeș?! Deocamdata, nu se cunosc circumstantele in care s-a petrecut […]

