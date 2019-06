Tentativa de suicid la Turda! S-a aruncat de pe pod, acum este cautat de catre pompieri

Tentativ de suicid la Turda

O tentativă de suicid a avut loc în urmă cu puțin timp, pe un pod peste Arieș, din Turda. POtrivit primelor informaţii, un tânăr de 30 de ani din Satu Mare, pe fondul consumului de alcool, a plonjat în râul Arieş, fiind căutat în aceste clipe de către pompier.

"Azi , in jurul orei 19:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda au primit un apel prin SNUAU-112 privind un bărbat de 30 ani din Negrești-Oas, Judetul Satu Mare , care pe fondul consumului de băuturi alcoolice, s-ar fi aruncat in Raul Arieș, din municipiul Turda, judetul Cluj. Echipajele de interventie s-au deplasat la fata locului pentru a începe căutările in zona unde s-a anunțat evenimentul. ", arată reprezentanţii IPJ Cluj.

Vom reveni cu detalii.

