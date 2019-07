Teo Trandafir a slabit 63 de kilograme, dar tine mereu o dieta! Cum a reusit: „In fiecare dimineata mananc…”

Teo Trandafir este, astazi, complet schimbata fata de cum arata in urma cu multi ani, cand s-a lansat in televiziune. Din pacate, a avut mereu probleme cu kilogramele in plus, insa acum trei ani, dupa multe diete fara rezultate, prezentatoarea a decis sa isi schimbe viata radical si a facut o operatie de micsorare a stomacului.

Cum a slabit Teo Trandafir 63 de kilograme?

Astfel, Teo Trandafir a reusit sa slabeasca 63 de kilograme, iar acum este foarte multimita de felul in care arata. Cu toate acestea, prezentatoarea tine in continuare un regim alimentar destul de strict si mananca foarte putin, de teama sa nu se ingrase din nou.

Teo a povestit totusi faptul ca nu ii este prea usor sa aiba mereu restrictii la mancare, chiar daca a apelat la aceasta operatie. Ea sustine ca mananca destul de putin si nu orice alimente.

„Eu nu respect orele de masa, pentru ca nu am cum. Putini stiu ca dimineata pun in gura doar doua feliute mici de paine, iar la pranz o ciorba o descant in… doua ore! Dimineata, mananc acelasi lucru, fiindca mi-e frica sa incerc altceva. Intotdeauna, imi pun pe farfurie doua feliute mici, mici de paine, cu un pic de unt, apoi beau o cafeluta si o apisoara si gata. Pe urma, ajung la serviciu. Acolo, sistematic imi iau de la bufet o ciorba, pe care o consum in doua ore, ce mai…o descant, nu o pot savura dintr-odata, ca oamenii obisnuiti. Dupa aia, in timpul emisiunii, mai imi iau pufuleti daca mi se face rau de foame. La final, mai astept la pomana', poate ma mai cheama si pe mine cineva, sa mananc o… jumatate de biscuit! Practic, sincer vorbind, banii de mancare au disparut!', a marturisit cu sinceritate Teo Trandafir, pentru wowbiz.ro.

