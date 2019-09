Teodor Meleșcanu ar urma sa demisioneze din partid. Mai mulți senatori ALDE i s-ar putea alatura

Social-democrații s-au întâlnit în ședința Comitetului Executiv al PSD, luni seară, unde au discutat și despre susținerea fostului ministru de externe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului, după demisia lui Călin popescu Tăriceanu. Surse politice ne-au declarat că la începutul ședinței mai mulți social-democrați au susținut că Meleșcanu nu poate fi propus de PSD The post Teodor Meleșcanu ar urma să demisioneze din partid. Mai mulți senatori ALDE i s-ar putea alătura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.