Teodor Meleșcanu are incredere in aliați - NATO si UE au un rol semnificativ in asigurarea securitatii in regiunea Marii Negre si cea a Balcanilor

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a afirmat joi seară că atât Alianţa Nord-Atlantică (NATO), cât şi Uniunea Europeană (UE) au un rol semnificativ în asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre şi în cea a Balcanilor potrivit Agerpres.

Prezent la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", ce se desfăşoară în staţiunea Mamaia, în perioada 12 - 14 iunie, Meleşcanu a spus că atât NATO, cât şi UE trebuie să profite de "punctele forte"."Atât NATO, cât şi Uniunea Europeană au un rol semnificativ în a asigura securitatea acestor două regiuni (Marea Neagră şi Balcani - n.r.). Atât NATO, cât şi UE trebuie să profite de punctele forte şi să facă ce ştiu ele să facă cel mai bine în momentul în care plasează Marea Neagră pe agenda lor de dialog. Considerăm că atât NATO, cât şi UE deţin deja toate instrumentele necesare (...) pentru a încuraja cooperarea între ţările din regiune, dar şi între aceste ţări şi NATO şi Uniunea Europeană", a afirmat ministrul Afacerilor Externe.Conform acestuia, NATO a reafirmat ideea creşterii securităţii dincolo de graniţele sale."Alianţa Nord-Atlantică are o abordare similară în cazul celor două regiuni, instrumentele sunt concepute pentru a îmbunătăţi constant activitatea NATO. (...) Ca răspuns la contextul de securitate în continuă schimbare, la ultimul summit NATO, Alianţa a reafirmat ideea de a proiecta stabilitate dincolo de graniţele sale, oferind sprijin partenerilor săi şi angajându-se faţă de statele aspirante la NATO. Ca atare, a sporit relaţiile cu ţările partenere din Balcanii de Vest şi regiunea Mării Negre. Aceasta include continuarea faimoasei politici a uşilor deschise a NATO, sunt deschişi către parteneri care vor să se alăture Alianţei şi care caută un sprijin activ. Printre instrumentele concrete în acest sens, menţionez pachetul de sprijin şi iniţiativa de consolidare a capacităţii pentru Georgia şi Republica Moldova şi a platformei NATO - Ucraina pentru contracararea războiului hibrid", a spus Meleşcanu.Referitor la UE, el a subliniat că ţările din Balcanii de Vest trebuie integrate în Uniune."Pe regiunea Mării Negre vor intra aceleaşi problematici cu care ne confruntăm, dezvoltare economică limitată sau insuficientă, tendinţe democratice negative şi fuga creierelor, provocările cu care ne confruntăm din cauza condiţiilor climatice şi condiţiile fragile de mediu în regiune. Din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană poate juca un rol semnificativ, ajutând ambele regiuni să atenueze riscurile anterior menţionate. Abordarea şi instrumentele europene sunt foarte diferite de cele folosite de NATO. (...) Nu credem că Europa este întreagă atât timp cât ţările din Balcanii de Vest nu sunt prezente în Uniunea Europeană. Destinele noastre sunt legate de Balcanii de Vest şi trebuie să milităm pentru integrarea acestora ca o necesitate strategică pentru Uniunea Europeană", a susţinut Teodor Meleşcanu.Oficiali ai NATO şi Uniunii Europene, reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul relaţiilor externe şi securităţii naţionale şi invitaţi din zona academică participă, timp de trei zile, la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", ce se desfăşoară în staţiunea Mamaia. Forumul regional de securitate aduce în România invitaţi cu o vastă experienţă profesională, pentru a dezbate provocările clasice şi emergente de securitate din zona Mării Negre şi regiunea Balcanilor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Constanţa.Aflat la a treia ediţie, conferinţa "Black Sea and Balkans Security Forum" este organizată de asociaţia New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea "Ovidius" din Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa.