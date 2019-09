Teodor Meleșcanu, despre reintrarea in Guvern: 'E cam greu sa va dau un raspuns foarte tranșant'

Teodor Meleșcanu a declarat, întrebat dacă ia în calcul reîntoarcerea în Guvern, în cazul în care nu va fi ales la șefia Senatului, că la ora actuală este cam dificil să ofere un răspuns foarte tranșant, precizând că momentan este în grupul senatorilor ALDE, potrivit Mediafax.

„Nu, la ora actuală singura poziție pe care o am este aceea de senator în grupul senatorial ALDE. Sigur există și alți colegi care împărătșesc aceste preocupări, pentru că este vorba e un proiect comun pe care am bătut palma și am fost de acord. Cred că la ora asta e cam greu să vă dau un răspuns foarte tranșant”, a afirmat Teodor Meleșcanu, joi seara la Antena 3, întrebat dacă ia în considerarea intrarea în Guvern, dacă nu este ales președinte al Senatului.

Fostul ministru de Externe a mai spus că sunt de înțeles jocurile politice în contextul apropierii alegerilor prezidențiale, însă acestea nu trebuie să se răsfrângă asupra românilor.

„Sigur ne aflăm într-o perioadă în care suntem în pre-campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Sigur se fac jocuri politice, dar ele nu trebuie să aibă un efect negativ sau să fie în detrimentul românilor. Soluția e să reluăm colaborarea pe baza programului de guvernare cu PSD și în consecință să oferim sprijin în cadrul Parlamentului”, a conchis Meleșcanu.

Zilele trecute, Teodor Meleșcanu, susținut de PSD pentru șefia Senat, a declarat că este dispus să fie suspendat din ALDE timp de șase luni pentru a rezolva problema legată de poziția partidului, dar și pentru menținerea grupului de la Senat. Acesta a susținut că a discutat acest subiect și cu alți colegi.

ALDE a stabilit, marți, susținerea lui Ion Popa pentru funcția de președinte al Senatului. Totodată, partidul a decis că persoanele care acceptă funcții, fără acordul formațiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleșcanu.

Senatorii vor vota succesorul lui Călin Popescu Tăriceanu la șefia Senatului în plenul de marți, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursă mai este și Alina Gorghiu din partea PNL.