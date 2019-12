Teodor Meleșcanu ii da explicații lui Ludovic Orban pe subiectul Consiliului Național de Integritate: 'Lipsesc șase candidaturi'

Teodor Meleșcanu a declarat, joi, că nu a fost desemnat Consiliul Național de Integritate, deoarece lipsesc șase candidaturi. Președintele Senatului a anunțat că va pune pe ordinea de zi a ședinței Biroului Permanent de luni un termen de maximum cinci zile pentru depunerea candidaturilor rămase, potrivit Mediafax.

„Termenul a fost în vara și a fost prelungit termenul pentru depunere până pe 4 decembrie 2019, că să va explic foarte simplu. Acest Consiliu Național de Integritate nu este numit de noi decât pe baza candidaturilor depuse. Până acum au depus nouă candidaturi, titulari și supleanți, grupul parlamentar al minorităților, alte grupuri parlamentare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, asociații, Ministerul Justiției inclusiv. Din păcate sunt încă șase candidaturi care urmează să fie depuse, nu au fost depuse până acum. Este grupul PSD, Asociația Magistraților, Organizațiile Societății Civile, Ministerul Finanțelor Publice, Uniunea Națională a Consiliilor Județene, grupul parlamentar al PNL. Luni este pe ordinea de zi la Biroul Permanent al Senatului în care voi da ultimul termen de maximul cinci zile pentru că toți cei care trebuiau să depună candidaturile să le aibă depuse. În aceste condiții vom putea lua și o decizie. Repet, nu au fost depuse toate candidaturile, șase lipsesc și va trebui să avem foarte clar luni un termen limita până la care ele vor trebui să fie propuse”, a declarat Teodor Meleșcanu, la Antena 3.

Citește și: România, țara în care ministrul Sănătății se opune vaccinării obligatorii: 'Eu nu cred în nimic din ce este restrictiv şi ce este impus'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că există riscul ca ANI să rămână fără conducere după încetarea mandatului actualului președinte al instituției, respectiv pe 24 decembrie, deoarece nu a fost ales Consiliul Național de Integritate, care avea atribuția de a desemna noul șef al ANI.

„Mi-a atras atenția asupra faptului că nu este ales Consiliul Național de Integritate. El trebuie stabilit după o procedura legală care implică și Parlamentul. Absența unui Consiliu Național de Integritate va afecta funcționalitatea instituției, pentru că mandatul președintelui ANI încetează în conformitate cu legea cred că în jurul datei de 24 decembrie, și în cazul în care nu există un Consiliu Național de Integritate care să desemneze conducerea ANI riscă să se ajungă într-o situație în care ANI să nu mai aibă conducere. Mulți s-ar bucura, dar eu consider că funcționalitatea ANI este extrem de importantă.

Am investigat mai multe posibilități. O să am discuții cu mai mulți parteneri”, a spus Ludovic Orban.

Premierul a avut joi, la ora 8:30, o întrevedere de lucru cu președintele Agenției Naționale de Integritate, Bogdan Stan, la Palatul Cotroceni.