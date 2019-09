Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, a fost ales, marți, președinte al Senatului, în locul colegului său de partid, Călin Popescu Tărcieanu, care a demisionat din această funcție. Propus și susținut de PSD, Teodor Meleșcanu a fost ales cu 73 de voturi, în detrimentul senatoarei Alina Gorghiu, candidată a PNL, susținută și de UDMR și The post Teodor Meleșcanu, noul președinte al Senatului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.