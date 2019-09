Teodor Meleșcanu, propus de PSD pentru șefia Senatului: Nu toți colegii ma susțin

Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, a acceptat, la propunerea PSD, funcția de președinte al Senatului României. De altfel, propunerea a venit chiar din partea premierul Viorica Dăncilă în ședința de grup a senatorilor PSD care a avut loc azi. Teodor Meleșcanu, care este vicepreședinte ALDE, a declarat la finalul ședinței grupului ALDE din Senat The post Teodor Meleșcanu, propus de PSD pentru șefia Senatului: Nu toți colegii mă susțin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.