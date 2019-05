Teodor Meleșcanu: Se ia in discuție prelungirea programului

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, susține că urmează să evalueze situația din diaspora și apelul alianței USR-PLUS de prelungire a programului de votare. Ministrul susține că actualele cozi la secțiile de votare s-au format din cauză că românii s-au înghesuit doar la ambasade și consulate și nu s-au orientat și spre alte secții de votare amenajate The post Teodor Meleșcanu: Se ia în discuție prelungirea programului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.