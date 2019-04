Teodor Melescanu a ainstituit celula de criza la MAE, privind atentatele din Sri Lanka. Mai multi romani, printre care si copii, sub teroarea din Colombo

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat astazi ca urmareste cu interes evolutia evenimentelor din Sri Lanka. Teodor Melescanu a anuntat ca la ministerul de Externe se va institui celula de criza pentru a rezolva cat mai bine aceasta problema. "Vreau sa transmit tuturor romanilor de acolo un mesaj. Ar fi bine sa isi grabeasca plecarea. Daca au nevoie de absolut orice asistenta sa sune la acest numar 0094777882539. Vom institui celula de criza la ministerul de Externe pentru a discuta aceasta problema” , a declarat Melescanu. TRAGEDIE in Sri Lanka: Sute de raniti, zeci de morti, in aceasta dimineata - VIDEO / UPDATE Alte 254 de persoane au fost internate la spital in cap ...