Teodor Melescanu catre Calin Popescu Tariceanu: "Vei da afara partidul din partid? Ti-ai schimbat valorile sau ai uitat cum ai fost ales?"

Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, ii transmite liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ca si el a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatului propus si sustinut de PSD si, referindu-se la excluderea sa din partid, il intreaba ironic care este proiectul ALDE, si daca, in cazul in care acest proiect ar exista si membrii ALDE n-ar fi de acord, va "da afara partidul din partid". "Cu multa ingrijorare ma uit la declaratiile publice ale colegului meu de partid domnul Tariceanu, care imi reproseaza ca am fost ales de colegii mei senatori la propunerea PSD. Domnia sa a uitat ca a fost ales de doua ori in functia de presedinte al Senatu ...