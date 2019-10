Teodor Melescanu, despre motiune de cenzura: Politica se face pe voturi

Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului Teodor Melescanu a afirmat astazi ca Guvernul PSD nu are de ce sa aiba emotii in privinta motiunii de cenzura, deoarece „politica se face pe voturi, ca si fotbalul pe goluri”. El a adaugat ca pana la decizia instantei privind excluderea sa din ALDE va ramane membru afiliat PSD. "Lucrurile sunt foarte clare, pana la urma orice motiune se bazeaza pe numarul de voturi. Vom vedea joi care este balanta. (...) Politica se face pe voturi, ca si fotbalul pe goluri. Nu avem cum sa ne facem emotii. Vom vedea ce se intampla", a declarat Melescanu, dupa citirea motiunii de cenzura in Parlament. Marcel Ciolacu, despre motiunea de cenzura: PSD nu are 233 de voturi, dar nici pa ...