Teodor Melescanu este audiat la DNA in dosarul ce vizeaza pledoaria de la CEDO care il favoriza pe Dragnea

Senatorul Teodor Melescanu a ajuns, joi dimineata, la DNA unde este audiat in calitate de martor, in dosarul in care procurorii cerceteaza schimbarea pozitiei agentului guvernamental al Romaniei la CEDO in speta in care fostul sef al PSD Liviu Dragnea contesta condamnarea sa la inchisoare in dosarul Referendumului.