Teodor Melescanu face dezvaluiri din conversatiile cu Calin Popescu Tariceanu. Ce l-a facut sa accepte functia de sef al Senatului

Presedintele Senatului, Teodor Melescanu spune ca a acceptat functia de presedinte al Senatului pentru a imbunatati imaginea institutiei care nu este agreata de romani. Presedintele Senatului, Teodor Melescanu spune ca a acceptat functia de presedinte al Senatului pentru a imbunatati imaginea institutiei care nu este agreata de romani, acesta fiind si motivul pentru care a acceptat sa preia functia. „Am considerat ca pot si chiar am obligatia sa-mi aduc contributia pentru toti cei care m-au ajutat de cand am fost mic, pana astazi", a spus Melescanu. Teodor Melescanu a marturisit ca a discutat ultima oara cu Calin Popescu Tariceanu in urma cu o saptamana, fii ...