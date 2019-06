Teodor Melescanu indica vinovatul pentru blocajul votului de la europarlamentare: MAE si-a facut datoria

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca vinovat pentru blocajul votului in diaspora este Biroul Electoral pentru sectiile din strainatate, asta pentru ca MAE are doar obligatia de a asigura sprijin logistic, nu determina numarul de sectii. PLANGERE penala impotriva ministrului Teodor Melescanu, dupa votul din diaspora ”Alegerile pentru PE: vreau sa precizez de la bun inceput un lucru care mi se pare important. Pregatirea alegerilor si buna desfasurare revine in mod legal Biroului Electoral pentru sectiile din strainatate. Pentru MAE obligatia este de a pune la dispozitie sediile, asigura buna desfasurare, personal tehnic etc. Responsabilitatea este a Biroului Electoral. MAE are doar responsabilitatea de a asigur ...