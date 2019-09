Teodor Melescanu: ''Ma bazez pe cei care cred ca e nevoie la conducerea Senatului de un om cu experienta, echilibrat''

Teodor Melescanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Teodor Melescanu, fostul ministru de Externe, este sustinut de PSD la sefia Senatului, dupa ce Calin Popescu Tariceanu si-a dat astazi demisia. „Am inteles ca, in acest moment, cand discutam, in cadrul grupului senatorial PSD s-a adoptat decizia de a-mi sustine candidatura. Merg acum la colegii mei de la Senat si voi discuta si cu dansii.'', a spus Melescanu. Teodor Melescanu va fi noul presedinte al Senatului - SURSE Intrebat cum crede ca vor primi aceasta discutie cei de la ALDE, Melescanu a spus ca „o sa vedem cand se va intampla votul”. „Ma bazez pe cei care cred ca e nevoie, la conducerea Senatului, de un om cu experienta, echilibrat, pentru c ...