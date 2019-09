Teodor Melescanu negociaza cu senatori ALDE: Ce se intampla cu Calin Popescu Tariceanu

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, incearca sa-l lase pe Calin Popescu Tariceanu in afara jocului. Surse politice au precizat ca Melescanu se intalneste, in aceasta dimineata, cu mai multi senatori ALDE pentru a negocia o rupere de Tariceanu. Obiectivul lui Melescanu este sa rupa cat mai multi senatori si sa refaca grupul de la Senat, dar fara Tariceanu. Intalnirea are loc la cabinetul presedintelui Senatului. Calin Popescu Tariceanu pierde din ce in ce mai multi oameni din partid. Credibilitatea fostului presedinte al Senatului se pierde si ea treptat Melescanu are sustinerea PSD in acest demers, astfel ca le poate oferi senatorilor ALDE diverse avantaje, pierdute odata cu desfiin ...