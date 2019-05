Teodor Melescanu reactioneaza in scandalul in care este implicat George Maior: Analizam aceasta situatie. Trebuie sa vedem unde se poate ajunge

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a intervenit, joi seara, in direct la Antena 3, si a vorbit despre scrisoarea deschisa pe care George Maior a adresat-o membrilor Comisiei Comune a Senatului si a Camerei Deputatilor. "In scrisoarea deschisa pe care a adresat-o domnul Maior membrilor Comisiei Comune a Senatului si a Camerei Deputatilor, pentru controlul asupra activitatii Serviciului de Informatii, este determinata de faptul ca domnia sa nu recunoaste practic raportul adoptat de Comisie si se refera la faptul ca o parte din membrii Comisiei au semnat acest raport. Potrivit procedurilor parlamentare trebuie sa spunem foarte clar ca in cadrul Comisiei exista o majoritate si o minorit ...