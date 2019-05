Teodor Melescanu: Sustin varianta prelungirii votului in diaspora

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi ca sustine varianta prelungirii votului in diaspora la o perioada de pana o saptamana si a anuntat ca "in maxim o luna" ar putea fi formulata o propunere in acest sens, conform Agerpres. "Singura modalitate este sa prelungim votul in diaspora. Sa fie o perioada de - noi am zis - sapte zile, de trei zile, cat o fi, care sa permita oamenilor, inainte de data finala a incheierii alegerilor, sa isi exprime votul. Si acest lucru se poate face si ar detensiona practic, si ar elimina cozile de la centrele de votare. Este modalitatea pe care noi o vedem. Deci, practic, la noi alegerile se tin in ziua de duminica. Asta este practica ...