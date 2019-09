Teodor Melescanu va fi noul presedinte al Senatului - SURSE

Teodor Melescanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Surse PSD spun ca Teodor Melescanu va fi noul presedinte al Senatului, dupa ce cele doua parti s-au inteles. Mutarea are drept scop aducerea de voturi din ALDE, partid care pana mai ieri a fost la guvernare. REVOLTA in ALDE, dupa ce Calin Popescu Tariceanu a scos partidul de la guvernare Teodor Melescanu a fost remaniat din functia de ministrul al Afacerilor Externe in luna iulie, dupa ce a ramas fara sprijin politic, in urma unei decizii luate de conducerea ALDE. In locul sau a fost propusa Ramona Manescu, fost europarlamentar, cea care a refuzat si sa demisioneze din functie odata cu iesirea partidului sau de la guvernare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina d ...