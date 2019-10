Teodora, fiica parintelui Florin Stamate a fost inmormantata. Cum a fost imbracata

Teodora Stamate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua de joi, 3 octombrie, a fost una extrem de grea pentru familia parintelui Florin Stamate. In aceasta zi, Teodora, copila de 15 ani care a murit dupa ce s-a luptat timp de doi ani cu cancerul, a fost condusa pe ultimul drum. La sfarsitul lunii septembrie, dupa o lupta apriga cu cancerul osos, Teodora, fiica parintelui Florin Stamate, a murit. Cel care a dat vestea a fost chiar tatal ei, Florin Stamate, preotul de la Parohia Sesuri din comuna Magiresti, Bacau. Joi, 3 octombrie, Teodora nu a fost inmormantata in comuna natala, ci in cimitirul manastirii Paltin de la Petru Voda. Acolo, copila obisnuia sa-si petreaca vacantele. De altfel, aceasta a si fost dorinta Teodorei Stamate. In ultimele zil ...