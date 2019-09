Teodorovici a dus in Parlament 10 proiecte de lege care erau deja discutate in Guvern: Vizeaza Codul Fiscal si pensiile speciale

Biroul permanent al Senatului a discutat cele zece propuneri legislative initiate de ministrul Finantelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, si a dat termen pentru raport in comisiile sesizate martea viitoare, astfel incat in plenul de miercurea viitoare sa fie supuse dezbaterii si votului in plenul Senatului, inclusiv propunerea vizand taxarea pensiilor speciale.