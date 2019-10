Teodorovici: Am aprobat o Hotarare de Guvern prin care redistribuim 1,4 miliarde lei comunitatilor locale

Executivul a aprobat în şedinţa de luni un proiect de Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, fiind distribuită suma de 1,4 miliarde lei pentru diferite capitole de cheltuieli, a anunţat ministrul demis a Finanţelor, Eugen Teodorovici. "Azi, în şedinţa de Guvern am discutat şi aprobat un proiect de Hotărâre de Guvern aşteptat de ceva timp de comunităţile locale prin care am distribuit suma de 1,4 miliarde lei pentru diferite capitole de cheltuieli aşa cum au fost ele prevăzute în Ordonanţa 12/2019 (privind rectificarea bugetului de stat). Scopul acestei Hotărâri este acela de a asigura toate cheltuielile secţiunii de funcţionare a bugetelor locale. Este un lucru normal ca după Ordonanţa privind rectificarea pe 2019 să avem o astfel Hotărâre de Guvern. Am văzut că au fost fel de fel de discuţii pe acest subiect. De asemenea, este o decizie luată prin Ordonanţa 12. Această Hotărâre de Guvern nu face altceva decât să pună în acord ceea ce Ordonanţa menţionează şi o împărţire în mod transparent a acestor sume către comunităţile locale, în ordinea de precădere pe care Ordonanţa o menţionează vizavi de solicitările pe care comunităţile locale le-au transmis către Ministerul de Finanţe", a spus Teodorovici. El a precizat că la repartizarea sumelor au fost avute în vedere mai multe premise. "Prima este legată de prevederile bugetare aprobate pentru 2019, prin Legea bugetului de stat nr. 50 din 2019, şi desigur prin Ordonanţa Guvernului nr. 12 pentru cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din taxa pe valoare adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale. Următorul aspect este legat de veniturile proprii provenite din impozite şi taxe locale prevăzute în bugetele locale pentru 2019, desigur execuţia bugetară la momentul 31 iulie 2019, necesarul cheltuielilor prevăzute la alineatul 3 estimat până la finalul anului 2019", a explicat acesta. Eugen Teodorovici a subliniat că prin această HG se are în vedere cu prioritate asigurarea cheltuielilor de funcţionare, cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistenţilor personali şi persoanelor cu handicap grav, indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap, "aşa cum se prevede la articolul 42, alineatul 4 din Legea 44/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap". Totodată, banii vor fi folosiţi pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea unităţilor de învăţâmânt şi pentru cele aferente sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, de la nivelul judeţelor, alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019 şi a căror plată nu poate fi amânată. "De asemenea, s-a avut în vedere la forma finală a acestei Hotărâri de Guvern şi execuţia bugetară la 30 septembrie, la nivel de comunităţi locale. Şi, respectiv, soldul secţiunii de funcţionare şi cheltuielile medii de funcţionare efectuate pe primele nouă luni din acest an. Practic, sumele aflate în conturile UAT-urilor, cu ceea ce astăzi se alocă, asigură clar o funcţionare până la finalul acestui an şi, în unele cazuri, chiar şi dincolo de acest moment", a mai spus Teodorovici. Ministrul demis al Finanţelor a mai afirmat că în cadrul şedinţei de Guvern s-a propus şi o redistribuire a unei sume de aproximativ 23 de milioane de lei astfel încât nicio comunitate locală cu rang de comună "să nu aibă sub trei luni de funcţionare, chiar dacă acestea nu au solicitat, către Ministerul de Finanţe, aceste sume". "Practic este o măsură de echilibrare pentru comune, fără a se lua în calcul, aşa cum se vorbeşte în spaţiul public, de culoarea politică a unor primari", a precizat Eugen Teodorovici. În ceea ce priveşte Programul Naţional de Dezvoltare Locală, oficialul MFP a subliniat că urmează să fie definitivată situaţia la Ministerul de Finanţe şi cu Ministerul Dezvoltării, la următoarea şedinţă de Guvern, "când toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării de către comunităţile locale să fie achitate aşa cum am promis". Întrebat de ce s-au dat doar 1,4 miliarde, în contextul în care comunităţile locale cereau 8,5 miliarde de lei, Teodorovici a răspuns că suma de aproximativ 1,4 miliarde este cea care se putea distribui. "Ce solicită comunităţile locale, adică suma pe care aţi menţionat-o, este o sumă care, în mare parte, dacă nu în întregime, ar fi fost asigurată de noi, Guvernul actual, până la finalul acestui an. Mai departe, nu pot să vă spun sau nu pot să garantez celor care ne urmăresc că acest lucru se va întâmpla. Probabil sau sigur noul Guvern va prezenta o situaţie şi, dacă daţi probabil criticile la o parte, o să vină cu o foaie goală, fără argumente în acest sens", a afirmat Eugen Teodorovici. Potrivit acestuia, pentru Primăria Generală a Capitalei a fost alocată suma de 100 milioane de lei pentru asigurarea agentului pentru perioada de iarnă, din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. Totodată, întrebat dacă sunt bani pentru funcţionarea comunităţilor locale până la finele anului, acesta a răspuns că întrebarea este pusă "între două momente importante: plecarea unui ministru de Finanţe şi venirea unei persoane la Ministerul de Finanţe" şi s-a declarat convins că vor avea loc avea discuţii foarte interesante în următoarele luni. "Pe de-o parte ceilalţi încercând să demonstreze incompetenţa cu care vin în Guvern şi pe de altă parte pe mine, cu o singură replică: de trei ani am făcut ce legea şi promisiunile noastre au stabilit, adică am închis fără probleme bugetul. Am fi închis şi acest an pe ceea ce ne-am asumat ca deficit", a spus Teodorovici. AGERPRES/(AS-autori: Daniel Badea, Florentina Cernat, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)