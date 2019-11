Teodorovici: Dancila nu merita sa iasa pe usa din dos; in momente grele si-a asumat o raspundere foarte mare

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, afirmă că liderul formaţiunii, Viorica Dăncilă, "nu merită să iasă pe uşa din dos", precizând că aceasta "şi-a asumat în momente grele ale partidului o poziţie destul de sensibilă şi mai ales o răspundere foarte mare". Întrebat despre rezultatul obţinut de social-democraţi la alegerile prezidenţiale, Teodorovici a răspuns că este "dezamăgit", dar nu cu privire la "scor, neapărat". "Nu poţi să fii mulţumit de ce s-a întâmplat la PSD. Pot să spun că sunt dezamăgit, dar n-o luaţi vizavi de scor, neapărat. (...) O dezamăgire am şi am să mi-o spun în mod public. Ştiţi că spuneam eu la un moment dat în Parlament, în comisia în care domnul Cîţu a fost audiat. (...) Am spus că îmi doresc foarte mult ca în România să nu mai existe, în politică, oameni fără caracter şi fără principii", a spus Eugen Teodorovici la Antena 3. El a afirmat că s-a întâlnit, în cursul zilei, cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, la Parlament, în biroul acestuia. "Am spus câteva lucruri. (...) În primul rând această femeie, preşedintele partidului astăzi, nu merită să iasă pe uşa din dos, pentru că până una-alta, ştim cu toţii, CEx-ul a votat-o să fie candidatul partidului la prezidenţiale, cu două sau trei excepţii. Doi - de fiecare dată când a fost invitată în teritoriu, dânsa a mers şi a onorat orice fel de solicitare. Toţi şi-au făcut poze cu dânsa. CEx-urile pe care le-am avut noi la partid nu au ridicat în discuţie că strategia de campanie sau că orice altceva din campania pe care PSD a dus-o ar fi greşit sau să se recomande ceva de îndreptare. Absolut nimic. Cred că dânsa şi-a asumat în momente grele ale partidului o poziţie destul de sensibilă şi mai ales o răspundere foarte mare", a punctat Teodorovici. În ceea ce-l priveşte, preşedintele executiv al PSD a adăugat că nu va fugi de răspundere. "Nu am să fug niciodată de răspundere, îmi plac lupta, şi dezbaterea şi competiţia. (...) În acest partid - foarte bine, eu devin paratrăsnetul, nu e asta problema, cu Teodorovici, nu este vorba de nume - dar cei care vor să facă reformă trebuie să înţeleagă că ei nu pot fi garanţii reformei în acest partid. Şi am spus-o şi în partid: se va reforma clasa politică atunci când PSD se va reforma. Şi în CEx şi în orice for de conducere trebuie să fie oameni care să înţeleagă că decizia în CEx priveşte în primul rând ţara, şi nu partidul", a susţinut Eugen Teodorovici. AGERPRES/(A - autor: Cătălin Alexandru, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)