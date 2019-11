Teodorovici, despre grupul infracțional organizat: Predoiu sa-i explice lui Cițu consecințele unui denunț calomnios / VIDEO

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat joi că analizează sesizarea procurorilor pentru constituirea unui grup infracțional organizat în domeniul financiar de către persoane din PSD, care au folosit două variante de buget, asemenea gansterului Al Capone. Fostul ministru PSD al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus că tot ce a prezentat este adevărat și l-a avertizat pe Cîțu cu privire la „consecințele unui denunț calomnios”.

„Grupuri infractionale, bugete duble. Cred ca este nu singura, dar principala zona in care nu exista diferente in ce Ministerul Finantelor afirma si ceea ce exista in realitate, nu exista diferente. Sunt date pe care intreaga echipa de profesionisti si le asuma, deci nu exista diferente. Ii recomand dlui Cîțu să-l consulte pe colegul său, dl Predoiu, care sa-i explice care sunt consecintele unui denunt calomnios”, a zis Teodorovici.

El a zis că ii lasa doua saptamani lui Citu sa prezinte probe pentru cele afirmate, altfel depune si PSD plangere la Parchet impotriva lui Citu.

Florin Cîțu a zis că guvernele PSD au condus România după două bugete, un buget prezentat în Parlament și altul nepublic, pentru finanțarea baronilor.

„Este a metoda folosită de Al Capone: un registru pentru Fisc și unul pentru el (n.r. Teodorovici). Ce facem cu acest jaf și cum îl împărțim? Pentru că ramânem cu intrebarea daca cei nevinovați care nu au participat la acest jaf trebuie sa plateasca sau măcar să plătească cei care au beneficiat de pe urma acestui plan” a spus Cîțu.

Ministrul Finanțelor spune că în ultimi trei ani datele de la buget au fost modificate după bunul plac, în mod discreționar, pentru folosul baronilor și partidului.

Cîțu a spus că au existat indicii cu privire la instrumentalizarea banilor publici în folosul baronilor și a dat ca exemplu derogări cerute de PSD de la legea responsabilității fiscale. Totul ar fi fost făcut cu complicitatea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.