Teodorovici, despre o eventuala asumare a raspunderii Guvernului pe buget: Prima cale de atac e la CCR

Senatorul social-democrat Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanţelor, a anunţat că, în cazul în care Guvernul Orban îşi va asuma răspunderea pe legea bugetului de stat pentru anul 2020, PSD va sesiza CCR. "Eu înţeleg dorinţa Guvernului Orban de a nu se adăuga amendamente la această lege, dar este o abordare incorectă. Se creează un precedent periculos. Constituţia spune că bugetul se depune la Parlament pentru aprobare. Aprobarea presupune dezbatere. Este corect ca toate comisiile de specialitate să discute, să aducă amendamente. Ăsta este rolul nostru de parlamentari. Să mă pot uita într-un buget şi să-mi dau seama dacă sunt prevăzute anumite sume. (...) Discuţiile se fac în CSAT. (...) Trebuie să fie o discuţie cu CES. Nu mai spun de dezbaterea publică pe care colegii liberali o tot subliniau anii trecuţi. (...) Prima cale de atac este aceasta la Curtea Constituţională şi apoi vom analiza", a declarat Teodorovici, duminică, într-o conferinţă de presă. Întrebat dacă PSD se teme de depunerea unei moţiuni de cenzură, Teodorovici a spus: "Nu se teme absolut deloc". El a susţinut că, pentru a avea buget de la 1 ianuarie, Guvernul are "un motiv în plus" să vină cu legea în Parlament pentru dezbatere şi vot. "Nu e un motiv în plus pentru a fi discutat?", a adăugat Teodorovici. Fostul ministru de Finanţe a menţionat că pentru anul 2019 cheltuielile sunt supraestimate şi veniturile subestimate, iar pentru anul 2020 "se face invers". "Dânşii au supraestimat cheltuielile şi au subestimat veniturile pentru a ajunge la acel deficit de 4,3%. O spune şi agenţia de rating în raportul său (n.r. - Standard & Poor's). Pentru 2020, în schimb, nu prezintă în mod foarte clar şi corect toate cheltuielile pe care aceste legi le prevăd. Asta spune şi Consiliul Fiscal. Că estimarea pentru aplicarea legii pensiilor nu este cea corectă. Este mai mică decât cea pe care nota de fundamentare la legea pensiilor o prevede. Pe anul viitor, dânşii asta fac, scad cheltuielile, supraestimează veniturile (...) peste 11 miliarde de lei supraestimate, iar cheltuielile subestimate cu peste 5 miliarde de lei. Şi o spune Consiliul Fiscal, nu o spunem doar noi, cei de la PSD", a explicat Teodorovici. El a menţionat că aşteaptă bugetul pe anul 2020 şi îl va compara cu proiectul de buget al PSD lăsat la Ministerul de Finanţe, care prevedea un deficit de 2,8%. "Sunt convins că deficitul se putea ţine sub 3% pentru anul viitor. Creşterea pentru acest an este pentru a arăta greaua moştenire de la PSD. (...) Acea acuză că nu se ştiau date este falsă, pentru că toate structurile europene au avut acces la toate elementele. (...) Dorinţa lor este de a nu aplica creşterile de pensii şi salarii. (...) Estimarea aceasta la grămadă ascunde dorinţa de a nu aplica în întregime legea pensiilor. O spune raportul Standard & Poor's că 2020 va fi anul în care se va trece efectiv la austeritate. (...) Prefer să fie lipsă de competenţă, să nu fie ceva la nivel de Guvern care să aibă ceva în spate, un plan contra acestei ţări", a mai spus Teodorovici.