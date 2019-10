Teodorovici și Cițu s-au sfașiat ca „hoții” intre ei, in Parlament

Audierea ministrului propus de PNL la Finanțe, Florin Cîțu, a fost presărată cu momente tensionate, unul din ele fiind spre finalul intalnirii. Conflictul a degenerat si sedinta a fost la un pas sa se inchida fortat. Eugen Teodorovici, senator PSD: Dle Cîțu, că sunteți hoț, știe toată lumea. Eugen Tapu Nazare, senator PNL: Hot esti The post Teodorovici și Cîțu s-au sfâșiat ca „hoții” între ei, în Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.