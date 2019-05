Teodorovici pune biciul pe ANAF: 'Romania are nevoie de si mai multi bani'. Cand va avea loc prima rectificare bugetara

Guvernul are în plan o primă rectificare bugetară pozitivă la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală, n.r.) trebuie să crească gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dâmboviţa, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, conform agerpres.ro.

"Urmează o rectificare bugetară care se face după primele şase luni şi trebuie să ştim exact dacă ANAF este şi trebuie să rămână în planul de colectare pe care îl are impus de ministrul de Finanţe", a spus demnitarul.Teodorovici a adăugat că a cerut ANAF să crească gradul de colectare la 30%, întrucât "România are nevoie de şi mai mulţi bani"."Pe lângă cele 21 de procente din PIB pe care ANAF trebuie să le colecteze, obligaţia ANAF este de a aduce 30%. Oficial, am luat în calcul când am făcut bugetul 28%, iar obligaţia ANAF este să crească, să aducă măsuri şi mai eficiente pentru a creşte acest procent la 30%. Ştiu că nu este simplu, dar undeva trebuie să începem, pentru că România are nevoie de bani. Nu în sensul că nu avem bani să facem ceea ce am promis, dar România are nevoie de şi mai mulţi bani pentru a face şi mai multe, pentru că nevoile, ştiţi foarte bine, sunt foarte mari", a susţinut ministrul.Întrebat de jurnalişti dacă rectificarea bugetară va avea loc în luna iulie, Eugen Teodorovici a răspuns: "Sper ca la finalul lunii iulie să putem ieşi cu prima rectificare bugetară pozitivă".