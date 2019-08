Teodorovici: Rectificarea bugetara asigura plata integrala a salariilor, pensiilor si a proiectelor de investitii

Proiectul de rectificare bugetară asigură plata integrală a salariilor, pensiilor şi a proiectelor de investiţii, nimeni nu trebuie să-şi facă niciun fel de griji, a declarat, luni, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. "PIB-ul a depăşit în premieră pragul de 1.000 miliarde de lei. Acolo unde Guvernul a luat unele măsuri, s-au văzut şi rezultatele. Deficitul bugetar de 2,76% nu este în pericol, deşi am auzit unele discuţii în ultima perioadă. Deficitul bugetar va fi respectat prin proiectul privind rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară asigură plata integrală a salariilor, pensiilor şi proiectelor de investiţii. Nimeni nu trebuie să-şi facă niciun fel de grijă, mă refer la cetăţeni (...) Nu este vorba despre tăieri de finanţare, ci doar de a corecta anumite supradimensionări, supraestimări de la ministere", a spus Teodorovici, după şedinţa Executivului în care a fost aprobată prima rectificare bugetară din acest an. Rectificarea bugetară a fost prezentată în primă lectură în şedinţa de Guvern de joi, 8 august 2019. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) propusese, săptămâna trecută, o rectificare bugetară pozitivă, care asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, cele mai mari diminuări fiind operate la Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Cercetării. Pe subiectul rectificării propuse iniţial, reprezentanţii Consiliului Fiscal recomandau o creştere a transparenţei în procesul de comunicare a construcţiilor bugetare prin publicarea şi adoptarea ca reper a bugetului general consolidat, "nu doar a unor părţi din acesta". În plus, Consiliul a avertizat că ţinta de deficit bugetar asumată de România pentru finalul anului 2019 ar putea fi depăşită şi poate oscila în intervalul 3,4% - 3,7% din PIB, "dacă nu vor fi adoptate unele măsuri compensatorii suplimentare credibile". AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea) Citiţi şi: Dăncilă: Rectificarea bugetară este pozitivă; asigură plata salariilor, funcţionarea tuturor instituţiilor şi continuarea investiţiilor