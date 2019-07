Teodorovici: Rectificarea bugetara va fi pe masa Guvernului pe 5 august

Data la care proiectul de rectificare bugetară va fi pe masa Guvernului este 5 august, adică luni, iar astăzi sau cel târziu mâine dimineaţă la prima oră vor fi publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe atât rectificarea, cât şi ordonanţa de măsuri, care vor fi aprobate la pachet, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

"Despre rectificare trebuie să discutăm separat, pentru că va fi un subiect foarte discutat şi tocmai de aceea nu voi intra acum în detalii. În schimb, pot să vă spun şi repet de fapt ceea ce am spus de foarte mult timp: MFP nu taie fonduri, pentru că nu avem acest atribut legal. Poate fi discuţia de relocări de fonduri, dar fiecare ministru în parte va veni în faţa dvs. Eu o să prezint chestiunile macro şi după aceea colegii mei, pe fiecare domeniu în parte, vă vor explica vizavi de fondurile pe care le au la dispoziţie, stadiul pe execuţie a acestora şi toate elementele pe care doriţi să le aflaţi pe fiecare sector în parte. 31 iulie a fost termenul pe care noi iniţial l-am propus pentru această rectificare. Ştiţi foarte bine, şedinţa CSAT a fost puţin mai întârziată, nu comentez de ce, fapt pentru care, implicit, s-a amânat şi data la care această rectificare va fi pe masa Guvernului. Data planificată este 5 august, adică luni. Luni va fi aprobată - asta este planificarea noastră. Veţi vedea astăzi pe site, va trebui să punem pe site astăzi - hai să spun cel târziu poate mâine dimineaţă la prima oră - şi rectificarea bugetară şi ordonanţa de măsuri - pentru că, ştiţi foarte bine, vor fi şi câteva măsuri pe care le-am propus spre discuţie, analiză şi decizie Guvernului, care se vor aproba la pachet cu rectificarea bugetară", a spus Teodorovici, într-o conferinţă de presă.

Întrebat despre bugetele ''serviciilor", ministrul Finanţelor nu a dorit să avanseze sume, susţinând că pe acest subiect este necesară o discuţie separată, pentru a nu duce subiectul "în derizoriu".

"Vizavi de discuţia din CSAT, a fost una normală, la obiect, la subiect şi propunerile pe care le-am convenit cu aceste entităţi pentru a putea să funcţioneze şi despre care subiect ar trebui să avem o discuţie separată, poate chiar eu ca ministru de Finanţe am să fac o prezentare dacă alte entităţi juridice sau fizice se feresc de acest subiect, am să o prezint, am să o spun, pentru că trebuie să evităm să ducem totuşi în derizoriu unul dintre subiectele importante al acestei seri. Nu că acesta ar fi cel mai important sau singurul. Sunt multe altele, dar să fac o precizare de ordin general: sunt multe subiecte despre care trebuie să discutăm în mod deschis şi lăsând la o parte orice fel de intenţie de a duce discuţia în derizoriu", a arătat el.