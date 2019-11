Teodorovici: Sunt Al Capone cum e Florin Cițu șeful FBI. Nu este nicio gaura in buget. Cițu nu știe sa citeasca un buget

Fostul ministru PSD al Finanțelor a respins joi acuzațiile ministrului liberal Florin Cîțu.

„Sunt Al Capone cum e Florin Citu seful FBI. Dincolo de gluma, o discutie serioasa. Imi exprim profunda dezamagire si mahnire ca dl Citu nu stie sa citeasca un buget. A prezentat o situatie in care prezinta partial sau trunchiat executia la 9 luni de zile. Pe site-ul MFP era un istoric al veniturilor si cheltuielilor programate pe fiecare luna in parte. Acolo vedea foarte clar ca veniturile programate raportat la partea de executie, daca luam pe 2019 la prezent sa spunem, avem 21,7 miliarde lei venituri estimate, iar cheltuieli de 21 miliarde lei, ce inseamna ca nu este niciun fel de gaura in bugetul de stat”, a zis Teodorovici la sediul PSD.

Vezi si: Cum joacă Pro România și ALDE în turul 2 al alegerilor prezidențiale / SURSE .