Teorie exploziva despre Congresul PSD, lansata din opoziție

Un deputat liberal spune că pentru Congresul PSD s-ar face jocuri incendiare.

”In calitate de președinte al Comisiei de Administrație Publica din Camera Deputatilor, am fost informat ca săptămâna viitoare, MDRAP urmează sa transmită notificări către primarii, prin care anunța ca banii pentru Programul National de Dezvoltare Locală sunt aproape epuizați la mijlocul anului (...) Decizia deblocării celor peste 15.000 de proiecte derulate pe PNDL 1 și 2 sta in pixul lui Teodorovici, care folosește argumentul financiar și in jocul politic de la congresul PSD. Mesajul transmis primarilor PSD este simplu: “Votați cu mine la congres va dau bani, nu ma votați, nu primiți bani!””, spune deputatul PNL Florin Roman, citat de Mediafax.

„Solicit primului-ministru Viorica Dancila, chemarea urgentă la ordine a ministrului de finanțe și deblocarea finantarii investițiilor! Altfel, doamna prim-ministru veți rămâne in istoria României ca fiind premierul care a pus cruce PNDL, premierul care a lăsat țara in noroaie! Nu va jucati cu focul! PNL solicita ca degraba, inainte de rectificarea bugetară, guvernul sa se țină de cuvântul dat primarilor și sa nu blocheze investițiile începute sau in curs de finalizare.”, a mai transmis liberalul.

